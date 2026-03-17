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A prova passa a integrar oficialmente a programação das festividades da Padroeira da cidade, Nossa Senhora Auxiliadora, prometendo reunir atletas e entusiastas da modalidade.

A largada está confirmada para as 8h, na Praça dos Imigrantes, no dia 24 de maio de 2026. O percurso total será de 15 quilômetros, mesclando o desafio do esporte com as paisagens da região. A participação é gratuita e aberta ao público com grupos divididos em:

Juvenil: Até 16 anos

Adulto: Acima de 16 anos

Premiação e Inscrições

Como incentivo ao esporte local, a participação é totalmente gratuita. Os ciclistas que se destacarem receberão troféus e medalhas.

A organização destaca que o evento é uma oportunidade de confraternização entre moradores e visitantes, celebrando a emancipação política e as tradições religiosas do município por meio do esporte.