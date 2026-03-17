17 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AUXILIADORA

Canas promove ciclismo para celebrar padroeira e emancipação

Por Da redaçã | Canas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Shutterstock
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Canas promove o evento Ciclismo da Emancipação.

A prova passa a integrar oficialmente a programação das festividades da Padroeira da cidade, Nossa Senhora Auxiliadora, prometendo reunir atletas e entusiastas da modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Competição

A largada está confirmada para as 8h, na Praça dos Imigrantes, no dia 24 de maio de 2026. O percurso total será de 15 quilômetros, mesclando o desafio do esporte com as paisagens da região. A participação é gratuita e aberta ao público com grupos divididos em:

  • Juvenil: Até 16 anos
  • Adulto: Acima de 16 anos

Premiação e Inscrições

Como incentivo ao esporte local, a participação é totalmente gratuita. Os ciclistas que se destacarem receberão troféus e medalhas.

A organização destaca que o evento é uma oportunidade de confraternização entre moradores e visitantes, celebrando a emancipação política e as tradições religiosas do município por meio do esporte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários