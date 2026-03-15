O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso não levou a estatueta de Melhor Fotografia no Oscar 2026, na cerimônia realizada neste domingo (15). Indicado pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”, ele acabou superado por Autumn Durald, premiada pela produção “Pecadores”.
Na mesma categoria também concorriam Dan Laustsen, por “Frankenstein”, Darius Khondji, por “Marty Supreme”, e Michael Bauman, por “Uma Batalha Após a Outra”. Além da disputa em Melhor Fotografia, o Brasil segue representado na premiação com o filme “O Agente Secreto”, indicado a quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco. Mais cedo, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho perdeu a categoria de Melhor Seleção de Elenco para “Uma Batalha Após a Outra”.