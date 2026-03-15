16 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OSCAR

Brasileiro perde prêmio de melhor fotografia no Oscar

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso não levou a estatueta de Melhor Fotografia no Oscar 2026, na cerimônia realizada neste domingo (15). Indicado pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”, ele acabou superado por Autumn Durald, premiada pela produção “Pecadores”.

Na mesma categoria também concorriam Dan Laustsen, por “Frankenstein”, Darius Khondji, por “Marty Supreme”, e Michael Bauman, por “Uma Batalha Após a Outra”. Além da disputa em Melhor Fotografia, o Brasil segue representado na premiação com o filme “O Agente Secreto”, indicado a quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco. Mais cedo, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho perdeu a categoria de Melhor Seleção de Elenco para “Uma Batalha Após a Outra”.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários