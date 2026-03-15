O filme brasileiro “O Agente Secreto” não conquistou o Oscar de melhor escolha de elenco, uma das categorias da premiação deste ano.

O troféu ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, que superou também os concorrentes “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Pecadores”. Esta é a primeira vez que a Academia inclui uma categoria dedicada aos profissionais responsáveis pela seleção de elenco.

Apesar da derrota, o cinema brasileiro marcou presença histórica na edição, com cinco indicações ao Oscar.