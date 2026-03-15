O filme brasileiro “O Agente Secreto” não conquistou o Oscar de melhor escolha de elenco, uma das categorias da premiação deste ano.
O troféu ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, que superou também os concorrentes “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Pecadores”. Esta é a primeira vez que a Academia inclui uma categoria dedicada aos profissionais responsáveis pela seleção de elenco.
Apesar da derrota, o cinema brasileiro marcou presença histórica na edição, com cinco indicações ao Oscar.
“O Agente Secreto” concorre ainda em quatro categorias — melhor filme, melhor ator, melhor filme internacional e melhor elenco — enquanto o brasileiro Adolpho Veloso disputa o prêmio de melhor fotografia pelo trabalho em “Sonhos de Trem”. A produção nacional também igualou o recorde de “Cidade de Deus”, que em 2004 recebeu quatro indicações, mas não levou estatuetas.