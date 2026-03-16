O Vale do Paraíba recebe, entre os dias 12 e 31 de julho de 2026, o Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté. Com o tema "Modelando Tradições", o evento promove um circuito cultural por sete cidades da região: Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.

A abertura oficial ocorre no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté. O objetivo central é fortalecer a economia criativa e dar visibilidade aos artistas que mantêm a olaria como símbolo do patrimônio paulista.

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