16 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FESTIVAL DE CERÂMICA

Festival promove olaria e valoriza artistas do Vale do Paraíba

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@festivaldeceramica
Festival de cerâmica acontece em julho no Vale do Paraíba
Festival de cerâmica acontece em julho no Vale do Paraíba

O Vale do Paraíba recebe, entre os dias 12 e 31 de julho de 2026, o Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté. Com o tema "Modelando Tradições", o evento promove um circuito cultural por sete cidades da região: Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.

A abertura oficial ocorre no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté. O objetivo central é fortalecer a economia criativa e dar visibilidade aos artistas que mantêm a olaria como símbolo do patrimônio paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação

Um dos destaques desta edição é o concurso artístico "Pratos da Terra", que selecionará peças autorais inspiradas na identidade regional para compor uma exposição exclusiva. O encerramento do festival contará com a premiação dos vencedores e a exibição do documentário "A arte cerâmica e os Figureiros de Taubaté", que resgata a memória histórica dessa expressão artística.

Além das exposições, a programação oferece workshops práticos de modelagem, debates sobre a preservação de saberes tradicionais e ações que conectam a gastronomia local ao uso de utensílios cerâmicos.

Informações sobre inscrições e o regulamento completo podem ser consultados no perfil oficial @festivaldeceramica no Instagram.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários