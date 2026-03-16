O Vale do Paraíba recebe, entre os dias 12 e 31 de julho de 2026, o Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté. Com o tema "Modelando Tradições", o evento promove um circuito cultural por sete cidades da região: Taubaté, Tremembé, Cunha, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.
A abertura oficial ocorre no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté. O objetivo central é fortalecer a economia criativa e dar visibilidade aos artistas que mantêm a olaria como símbolo do patrimônio paulista.
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Programação
Um dos destaques desta edição é o concurso artístico "Pratos da Terra", que selecionará peças autorais inspiradas na identidade regional para compor uma exposição exclusiva. O encerramento do festival contará com a premiação dos vencedores e a exibição do documentário "A arte cerâmica e os Figureiros de Taubaté", que resgata a memória histórica dessa expressão artística.
Além das exposições, a programação oferece workshops práticos de modelagem, debates sobre a preservação de saberes tradicionais e ações que conectam a gastronomia local ao uso de utensílios cerâmicos.
Informações sobre inscrições e o regulamento completo podem ser consultados no perfil oficial @festivaldeceramica no Instagram.