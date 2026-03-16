A Sala Mário Lago, em Jacareí, recebe a 24ª edição do Festival Callas e será o palco do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, reunindo talentos líricos da América Latina.
O evento, idealizado por Paulo Abrão Esper, diretor da Cia. Ópera São Paulo, é uma das competições mais importantes do género, aberta a cantores líricos brasileiros e latino-americanos com idades entre os 18 e 40 anos e acontece entre os dias 18 e 21 de março com atividades gratuitas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agenda
A agenda do festival em Jacareí conta com recitais, conferências e master classes abertas ao público.
Quarta-feira (18): Abertura oficial às 19h na Sala Mário Lago, com a apresentação do corpo de jurados e um recital de canto e piano.
Quinta-feira (19): Atividades pedagógicas às 10h e uma apresentação no Bom Prato Jacareí às 11h. A partir das 17h, ocorre a fase final com o anúncio dos vencedores do concurso na Sala Mário Lago.
Sexta-feira (20): Manhã dedicada a conferências e aperfeiçoamento técnico (master classes) na Sala Mário Lago.
Sábado (21): O encerramento do festival contará com uma apresentação no Mercado Municipal às 11h e o grande Recital de Premiação às 18h, na Sala Mário Lago.
O festival representa uma oportunidade para o público da região acompanhar de perto talentos da ópera e viver a experiência da música lírica em diferentes espaços da cidade.