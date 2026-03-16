A Sala Mário Lago, em Jacareí, recebe a 24ª edição do Festival Callas e será o palco do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, reunindo talentos líricos da América Latina.

O evento, idealizado por Paulo Abrão Esper, diretor da Cia. Ópera São Paulo, é uma das competições mais importantes do género, aberta a cantores líricos brasileiros e latino-americanos com idades entre os 18 e 40 anos e acontece entre os dias 18 e 21 de março com atividades gratuitas.

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