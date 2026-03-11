A Prefeitura de Tremembé lançou concurso com 256 vagas imediatas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva em todos os empregos públicos. Os salários partem de R$ 1.304,04, com complementações previstas em alguns casos, e chegam a R$ 8.921,67 nos cargos de procurador, que aparecem em cadastro reserva no edital.

O concurso público será organizado pela Fundação Vunesp e abre oportunidades em áreas administrativas, operacionais, saúde, engenharia, trânsito e fiscalização. Entre os cargos com mais vagas estão assistente administrativo, com 63 postos, auxiliar de inclusão escolar (30), servidor braçal (25) e agente comunitário de saúde (15).