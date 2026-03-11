A Prefeitura de Tremembé lançou concurso com 256 vagas imediatas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva em todos os empregos públicos. Os salários partem de R$ 1.304,04, com complementações previstas em alguns casos, e chegam a R$ 8.921,67 nos cargos de procurador, que aparecem em cadastro reserva no edital.
O concurso público será organizado pela Fundação Vunesp e abre oportunidades em áreas administrativas, operacionais, saúde, engenharia, trânsito e fiscalização. Entre os cargos com mais vagas estão assistente administrativo, com 63 postos, auxiliar de inclusão escolar (30), servidor braçal (25) e agente comunitário de saúde (15).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Vunesp (clique aqui), das 10h de 16 de março até as 23h59 de 15 de abril. O pagamento do boleto poderá ser feito até 16 de abril.
As taxas são de R$ 54,90 para cargos de nível fundamental, R$ 67,90 para nível médio e R$ 98,80 para nível superior. O edital também prevê pedidos de isenção entre 16 e 17 de março, conforme as regras do certame.
A prova objetiva está prevista para 14 de junho de 2026, em Tremembé, com aplicação pela manhã para cargos de níveis fundamental e médio e à tarde para os de nível superior. Algumas funções também terão prova prática, e os cargos de procurador exigirão prova prático-profissional.
O edital prevê regime celetista e informa que a Prefeitura oferecerá vale-transporte. Também há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, além de regras específicas para nome social, condição especial de prova e critério de desempate para jurados.
Entre os maiores salários das vagas imediatas estão os cargos de arquiteto, contador, engenheiro ambiental, engenheiro civil e engenheiro eletricista, todos com remuneração de R$ 6.289,37. Já o valor mais alto do edital, de R$ 8.921,67, aparece nos dois cargos de procurador, mas ambos apenas em cadastro reserva.
O edital ainda informa complementação salarial para agente comunitário de saúde até dois salários mínimos nacionais e para auxiliar administrativo e servidor braçal até o valor do salário mínimo nacional, conforme as observações do documento.
Veja as vagas do concurso da Prefeitura de Tremembé por escolaridade
Nível fundamental
Auxiliar Administrativo — 9 vagas
Carpinteiro — 1 vaga
Coveiro — 4 vagas
Eletricista — 3 vagas
Eletricista de Autos — 1 vaga
Encanador — 1 vaga
Funileiro Soldador — 1 vaga
Mecânico de Veículos Leves — 1 vaga
Motorista — 10 vagas
Operador de Máquina — 3 vagas
Pedreiro — 5 vagas
Pintor de Obras — 5 vagas
Servidor Braçal — 25 vagas
Nível médio e técnico
Agente Administrativo — 5 vagas
Agente Comunitário de Saúde — 15 vagas
Agente da Autoridade de Trânsito — 5 vagas
Agente de Saneamento — 2 vagas
Agente Epidemiológico — 3 vagas
Almoxarife — 2 vagas
Assistente Administrativo — 63 vagas
Auxiliar de Enfermagem — 5 vagas
Auxiliar de Inclusão Escolar — 30 vagas
Fiscal de Meio Ambiente — 1 vaga
Fiscal de Obras e Posturas — 7 vagas
Fiscal de Tributos — 7 vagas
Técnico de Enfermagem — 4 vagas
Técnico em Informática — 4 vagas
Nível superior
Arquiteto — 5 vagas
Assistente Social — 3 vagas
Bibliotecário — 1 vaga
Contador — 2 vagas
Enfermeiro — 3 vagas
Engenheiro Ambiental — 1 vaga
Engenheiro Civil — 6 vagas
Engenheiro Eletricista — 2 vagas
Farmacêutico — 2 vagas
Fisioterapeuta — 1 vaga
Médico Consultante — 2 vagas
Médico do Trabalho — 1 vaga
Médico Veterinário — 1 vaga
Ouvidor — 1 vaga
Psicólogo — 3 vagas
Empregos com cadastro reserva
Fonoaudiólogo
Procurador do Contencioso Administrativo
Procurador do Contencioso Civil
Técnico em Radiologia
Terapeuta Ocupacional