O município de Ubatuba, no Litoral Norte paulista, registrou o maior volume de chuva do Estado de São Paulo nas últimas 24 horas. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (9), o bairro Ubatumirim acumulou 137 milímetros de precipitação, liderando o ranking estadual de acumulados no período.

Outras cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte também aparecem entre os maiores volumes registrados no estado. Em Areias, no Vale Histórico, o acumulado chegou a 79 mm, enquanto Guaratinguetá registrou 34 mm de chuva no bairro Parque Santa Luzia. Já Lagoinha contabilizou 21 mm no período.