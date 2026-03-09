O município de Ubatuba, no Litoral Norte paulista, registrou o maior volume de chuva do Estado de São Paulo nas últimas 24 horas. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (9), o bairro Ubatumirim acumulou 137 milímetros de precipitação, liderando o ranking estadual de acumulados no período.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Outras cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte também aparecem entre os maiores volumes registrados no estado. Em Areias, no Vale Histórico, o acumulado chegou a 79 mm, enquanto Guaratinguetá registrou 34 mm de chuva no bairro Parque Santa Luzia. Já Lagoinha contabilizou 21 mm no período.
No Litoral Norte, além de Ubatuba, outras cidades também tiveram registros relevantes. Em Caraguatatuba, o bairro Tabatinga acumulou 24 mm, enquanto São Sebastião, na região da Barra do Una, registrou 23 mm.
No restante do estado, os maiores acumulados foram observados em Bauru (85 mm), Cafelândia (79 mm) e São Pedro (73 mm). A capital paulista também registrou chuva significativa, com 52 mm no bairro Jardim Previdência.
Segundo os meteorologistas, o estado continua sob influência do transporte de umidade da Região Amazônica, combinado com ventos úmidos vindos do oceano, fatores que mantêm o tempo instável em grande parte do território paulista.
A previsão indica que pancadas de chuva isoladas devem continuar nas próximas horas, com intensidade variando entre fraca e moderada, podendo ser fortes em alguns momentos, especialmente nas regiões oeste, norte, centro e leste do estado, onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
Além da chuva, a tendência é de queda nas temperaturas durante a noite, provocada pelo resfriamento do ar após os períodos de instabilidade. Autoridades recomendam atenção para possíveis alagamentos e deslizamentos em áreas de encosta, principalmente nas cidades litorâneas.