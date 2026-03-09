09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Operação Impacto apreende 2,4 kg de droga e prende 2 por tráfico

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/23º BPM-I
PM apreendeu 2,434 kg de drogas em Cachoeira Paulista
PM apreendeu 2,434 kg de drogas em Cachoeira Paulista

Dois homens foram presos e 2,434 kg de drogas foram apreendidas em Cachoeira Paulista durante a Operação Impacto, deflagrada na tarde de sábado (7), por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A ação foi coordenada entre Policiamento Territorial, CAvPM, Policiamento Náutico e o Canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os suspeitos foram flagrados na prática de tráfico de drogas e portando entorpecentes sendo:

  • 2,196 kg de maconha
  • 134 g de crack
  • 104 g cocaína

Eles foram conduzidos ao plantão policial onde permaneceram à disposição da Justiça. As drogas foram apreendidas, além de R$ 1.941 em espécie.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários