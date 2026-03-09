Um homem foi preso e 8 kg de maconha e de dry foram apreendidos em Lorena.
A ação ocorreu no sábado (7), durante a Operação Impacto, conduzida por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Vila Hepacaré.
O suspeito foi abordado e a droga foi apreendida em sua residência. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao plantão policial de Lorena, onde permaneceu à disposição da Justiça.