O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Podemos), virou alvo de criticas nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que ele aparece reclamando da pichação em postes da avenida Francisca Sales Damasco, no Jardim São José, enquanto ignora um homem que aparece caído próximo a um poste. A gravação foi publicada no sábado (7).

Nas imagens, o prefeito critica as pichações em postes e afirma que a prefeitura gasta “uma fortuna para manter a cidade limpa”. Em determinado momento, um homem aparece caído perto de um dos postes, mas o vídeo segue sem qualquer abordagem à situação.

VEJA O VÍDEO AQUI