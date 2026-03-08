O prefeito de Caçapava, Yan Lopes (Podemos), virou alvo de criticas nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que ele aparece reclamando da pichação em postes da avenida Francisca Sales Damasco, no Jardim São José, enquanto ignora um homem que aparece caído próximo a um poste. A gravação foi publicada no sábado (7).
Nas imagens, o prefeito critica as pichações em postes e afirma que a prefeitura gasta “uma fortuna para manter a cidade limpa”. Em determinado momento, um homem aparece caído perto de um dos postes, mas o vídeo segue sem qualquer abordagem à situação.
A repercussão começou depois que internautas passaram a comentar a ausência de reação do prefeito diante do homem caído no local.
Entre as mensagens publicadas nas redes, moradores questionaram se o problema mais grave seria a pichação ou a situação humana registrada ao fundo da gravação.
Um dos seguidores do prefeito disse: “Evidente que a pessoa no chão deve ser percebida e tenho certeza de que a prefeitura municipal deve ter diversos programas voltados a essas pessoas.
Não faz sentido achar que o fato dele falar das pichações (que é algo que precisa ser coibido) ele considera a pichação algo maior do que a vida humana.”
Outro seguidor faz o seguinte comentário: “De repente o poste vale mais que uma vida”.
O que diz a Prefeitura de Caçapava
Em nota, a Prefeitura de Caçapava afirmou que o objetivo do vídeo era tratar do aumento da multa para pichação.
A administração municipal disse ainda que reconhece a realidade das pessoas em situação de rua e citou o programa Novo Rumo, voltado ao atendimento e acompanhamento desse público.
Segundo a nota, o programa oferece suporte especializado por meio do CAPS II e do CAPS AD, possibilidade de internação quando necessário e atividades ocupacionais no Centro Pop.
A prefeitura informou ainda que deve apresentar mais detalhes da iniciativa à população nos próximos dias.