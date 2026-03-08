Uma mulher de 46 anos pediu medida protetiva de urgência após ser agredida e ameaçada de morte pelo próprio filho em Caçapava. O caso de violência doméstica aconteceu na noite de sábado (7), no bairro Chácara São Judas Tadeu.
Segundo o boletim de ocorrência, o agressor, de 25 anos, teria atacado a mãe dentro da residência, atirando um banco na direção dela, segurando-a com força pelos braços e fazendo menção de socá-la.
A vítima conseguiu pedir ajuda a outra filha, que acionou a Polícia MilitaR.
Polícia encontra lesão na vítima
Quando os policiais chegaram ao endereço, na Estrada José Francisco Alvarenga, encontraram o suspeito alterado.
Ainda conforme o registro policial, os agentes constataram uma lesão visível em um dos braços da vítima.
O homem foi detido e levado para a delegacia, onde acabou autuado em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.
Exame confirma agressão
A mulher passou por exame de corpo de delito preliminar, que confirmou lesão corporal leve.
O boletim de ocorrência também aponta que o comportamento agressivo do suspeito estaria relacionado ao uso excessivo de álcool e outras drogas, embora essa circunstância ainda seja parte das apurações.
Durante interrogatório, o homem optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.
Polícia pede prisão preventiva
Diante da gravidade da situação e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial decidiu ratificar a prisão em flagrante.
Além disso, foi solicitada a prisão preventiva do suspeito.
A vítima também formalizou o pedido de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.