Uma mulher de 46 anos pediu medida protetiva de urgência após ser agredida e ameaçada de morte pelo próprio filho em Caçapava. O caso de violência doméstica aconteceu na noite de sábado (7), no bairro Chácara São Judas Tadeu.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor, de 25 anos, teria atacado a mãe dentro da residência, atirando um banco na direção dela, segurando-a com força pelos braços e fazendo menção de socá-la.

A vítima conseguiu pedir ajuda a outra filha, que acionou a Polícia MilitaR.

Polícia encontra lesão na vítima