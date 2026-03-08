A Defesa Civil emitiu alertas para cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte na tarde deste domingo (8), em razão do risco de raios, vento e granizo em meio a fortes pancadas de chuva.
Os alertas foram emitidos para São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, Guararema e Jacareí, além de São Sebastião. Há risco de deslizamentos. "Mantenha-se em local seguro!", pediu a Defesa Civil.
Frente fria
Temporais e alerta voltam ao radar da região com a chegada de uma frente fria que deve reforçar a chuva a partir deste domingo (8), segundo informações da Climatempo.
De acordo com a empresa de meteorologia, o sistema avança pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro com força acima do normal para esta época do ano.
A mudança no tempo deve aumentar a instabilidade no centro-sul do Sudeste, incluindo o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira.
Previsão
Segundo a Climatempo, a passagem dessa frente fria pela costa do Sudeste vai estimular a entrada de muita umidade sobre o interior da região.
A combinação entre umidade elevada e circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera deve manter a formação de áreas de chuva durante a segunda semana de março.
Entre os dias 9 e 13 de março, as áreas com maior potencial para receber volumes elevados de chuva incluem o Litoral de São Paulo, com destaque para o Litoral Norte, a Serra da Mantiqueira, o Sul de Minas e o Vale do Paraíba.
Riscos
A Climatempo alerta que a chuva volumosa pode provocar transtornos como alagamentos, deslizamentos e transbordamento de córregos e rios, especialmente em áreas que já receberam muita chuva na primeira semana de março.
O risco é considerado relevante porque o solo já pode estar encharcado em vários pontos da região, o que aumenta a vulnerabilidade de encostas, áreas ribeirinhas e trechos urbanos com drenagem limitada.
O que muda no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira
A partir deste domingo (8), a frente fria começa a influenciar mais diretamente o tempo na faixa leste paulista. A partir daí, a tendência é de dias mais nublados, chuva frequente e queda de temperatura ao longo da segunda semana de março.