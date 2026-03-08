A Defesa Civil emitiu alertas para cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte na tarde deste domingo (8), em razão do risco de raios, vento e granizo em meio a fortes pancadas de chuva.

Os alertas foram emitidos para São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, Guararema e Jacareí, além de São Sebastião. Há risco de deslizamentos. "Mantenha-se em local seguro!", pediu a Defesa Civil.

Frente fria

Temporais e alerta voltam ao radar da região com a chegada de uma frente fria que deve reforçar a chuva a partir deste domingo (8), segundo informações da Climatempo.