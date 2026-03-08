08 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SERTANEJO

‘Diego & Victor Hugo’ cancelam show em SJC; fãs cobram reembolso

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação

O show da dupla Diego & Victor Hugo, no Palácio Sunset, foi cancelado em cima da hora na noite deste sábado (7), em São José dos Campos, frustrando fãs dos sertanejos, que agora cobram o reembolso do valor pago pelos ingressos.

"Quero saber do meu reembolso, tirei dinheiro de onde não tinha para prestigiar vocês e agora como fica?", postou uma fã.

Por meio das redes sociais, a dupla afirmou que o show foi cancelado porque a estrutura do espaço não atendia o previsto em contrato -- o equipamento de som não chegou a tempo do show (leia nota mais abaixo).

O Palácio Sunset e a Promegan, produtora do evento, responsabilizaram as fortes chuvas pelo atraso na logística do show (leia notas mais abaixo).

Show.

A dupla vive um momento de destaque na carreira, impulsionada pelo hit “Tubarões”, apontado como a música mais tocada nas rádios do Brasil em 2025, de acordo com levantamentos das empresas de monitoramento Crowley e Connectmix.

O show era aguardado pelos fãs. "Esperamos tanto por esse momento, chegamos aqui na frente e não tem nada", comentou outra.

"Estou triste, ainda mais que vim de Minas para matar a saudade de vocês, mas estão certos em cancelar", comentou outra fã.

Dupla.

Por meio das redes sociais, a dupla postou um comunicado.

"A dupla Diego & Victor Hugo informa que o show previsto para hoje (7/3), em São José dos Campos, não poderá ser realizado.

A dupla e sua equipe chegaram à cidade no início da tarde e estavam prontas para a apresentação. Contudo, após avaliação técnica, foi constatado que a estrutura de responsabilidade do contratante não atendeu às exigências previstas em contrato, impossibilitando a realização do evento", diz trecho do comunicado.

"Conforme informado pelo local do evento @palaciosunset, toda a produção, venda de ingressos e administração são de responsabilidade da produtora @promegam. Assim, para informações sobre o reembolso e demais esclarecimentos, o público deve entrar em contato diretamente com a produtora.

Contamos com a compreensão do público e esperamos reencontrar em breve os fãs de São José dos Campos", finaliza o comunicado.

Palácio Sunset.

Também via rede sociais, o Palácio Sunset emitiu uma nota oficial, afirmando que o show foi cancelado devido às fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo.

"O Palácio Sunset informa que o show da dupla Diego & Victor Hugo, que aconteceria neste sábado, foi cancelado em razão das fortes chuvas no estado de São Paulo, que ocasionaram atrasos logísticos e impediram que parte essencial dos equipamentos de som chegassem ao local a tempo para a realização do evento", diz trecho da nota.

"Ressaltamos que o Palácio Sunset atuou exclusivamente como locador do espaço, não sendo responsável pela produção, venda de ingressos ou organização do evento", complementou a nota, que salienta ainda que a responsabilidade pelo reembolso dos ingressos é da Promegan.

Reembolso.

A Promegan, em suas redes sociais, também atribuiu o cancelamento do show às fortes chuvas e informou que o processo de reembolso integral dos ingressos terá início nesta segunda-feira (9).

"Devido às fortes chuvas no estado, que causaram atrasos logísticos na montagem do evento, o show da dupla Diego & Victor Hugo (...) foi cancelado! Informamos que a partir de segunda-feira (9), será iniciado o processo de reembolso integral dos ingressos. As orientações para solicitação do reembolso serão divulgadas pelos canais oficiais da Promegan", diz a nota.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

