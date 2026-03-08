O show da dupla Diego & Victor Hugo, no Palácio Sunset, foi cancelado em cima da hora na noite deste sábado (7), em São José dos Campos, frustrando fãs dos sertanejos, que agora cobram o reembolso do valor pago pelos ingressos.

"Quero saber do meu reembolso, tirei dinheiro de onde não tinha para prestigiar vocês e agora como fica?", postou uma fã.

Por meio das redes sociais, a dupla afirmou que o show foi cancelado porque a estrutura do espaço não atendia o previsto em contrato -- o equipamento de som não chegou a tempo do show (leia nota mais abaixo).