O show da dupla Diego & Victor Hugo, no Palácio Sunset, foi cancelado em cima da hora na noite deste sábado (7), em São José dos Campos, frustrando fãs dos sertanejos, que agora cobram o reembolso do valor pago pelos ingressos.
"Quero saber do meu reembolso, tirei dinheiro de onde não tinha para prestigiar vocês e agora como fica?", postou uma fã.
Por meio das redes sociais, a dupla afirmou que o show foi cancelado porque a estrutura do espaço não atendia o previsto em contrato -- o equipamento de som não chegou a tempo do show (leia nota mais abaixo).
O Palácio Sunset e a Promegan, produtora do evento, responsabilizaram as fortes chuvas pelo atraso na logística do show (leia notas mais abaixo).
Show.
A dupla vive um momento de destaque na carreira, impulsionada pelo hit “Tubarões”, apontado como a música mais tocada nas rádios do Brasil em 2025, de acordo com levantamentos das empresas de monitoramento Crowley e Connectmix.
O show era aguardado pelos fãs. "Esperamos tanto por esse momento, chegamos aqui na frente e não tem nada", comentou outra.
"Estou triste, ainda mais que vim de Minas para matar a saudade de vocês, mas estão certos em cancelar", comentou outra fã.
Dupla.
Por meio das redes sociais, a dupla postou um comunicado.
"A dupla Diego & Victor Hugo informa que o show previsto para hoje (7/3), em São José dos Campos, não poderá ser realizado.
A dupla e sua equipe chegaram à cidade no início da tarde e estavam prontas para a apresentação. Contudo, após avaliação técnica, foi constatado que a estrutura de responsabilidade do contratante não atendeu às exigências previstas em contrato, impossibilitando a realização do evento", diz trecho do comunicado.
"Conforme informado pelo local do evento @palaciosunset, toda a produção, venda de ingressos e administração são de responsabilidade da produtora @promegam. Assim, para informações sobre o reembolso e demais esclarecimentos, o público deve entrar em contato diretamente com a produtora.
Contamos com a compreensão do público e esperamos reencontrar em breve os fãs de São José dos Campos", finaliza o comunicado.
Palácio Sunset.
Também via rede sociais, o Palácio Sunset emitiu uma nota oficial, afirmando que o show foi cancelado devido às fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo.
"O Palácio Sunset informa que o show da dupla Diego & Victor Hugo, que aconteceria neste sábado, foi cancelado em razão das fortes chuvas no estado de São Paulo, que ocasionaram atrasos logísticos e impediram que parte essencial dos equipamentos de som chegassem ao local a tempo para a realização do evento", diz trecho da nota.
"Ressaltamos que o Palácio Sunset atuou exclusivamente como locador do espaço, não sendo responsável pela produção, venda de ingressos ou organização do evento", complementou a nota, que salienta ainda que a responsabilidade pelo reembolso dos ingressos é da Promegan.
Reembolso.
A Promegan, em suas redes sociais, também atribuiu o cancelamento do show às fortes chuvas e informou que o processo de reembolso integral dos ingressos terá início nesta segunda-feira (9).
"Devido às fortes chuvas no estado, que causaram atrasos logísticos na montagem do evento, o show da dupla Diego & Victor Hugo (...) foi cancelado! Informamos que a partir de segunda-feira (9), será iniciado o processo de reembolso integral dos ingressos. As orientações para solicitação do reembolso serão divulgadas pelos canais oficiais da Promegan", diz a nota.