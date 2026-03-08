As meninas do São José Basket perderam por 65 a 58 para o Santo André na manhã deste domingo (8), no ginásio Parque Celso Daniel, em Santo André, no Grande ABC, na abertura da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
Sob comando do técnico Leandro Leal, o renovado time joseense não seguiu se impor diante do tradicional time do Grande ABC neste domingo.
No primeiro quarto, o Santo André abriu sete pontos de frente, fechando o período em 20 a 13. Então, veio o segundo quarto e, com um 14 a 8, as andreenses ampliaram a contagem, indo para o intervalo com 34 a 21, ou seja, 13 pontos de frente.
Na volta do intervalo, o São José tentou descontar e teve seu melhor momento no jogo, fechando em 20 a 12, diminuindo para cinco pontos a vantagem do Santo André.
Porém, no último período, o time da região não conseguiu manter o ritmo forte, perdeu por 19 a 17 e o Santo André fechou o jogo em 65 a 58.
O próximo jogo do São José será no dia 20 de março, a partir das 19h30, novamente fora de casa, em visita ao Mesquita, no Rio de Janeiro.