As meninas do São José Basket perderam por 65 a 58 para o Santo André na manhã deste domingo (8), no ginásio Parque Celso Daniel, em Santo André, no Grande ABC, na abertura da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sob comando do técnico Leandro Leal, o renovado time joseense não seguiu se impor diante do tradicional time do Grande ABC neste domingo.