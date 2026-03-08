Um homem foi preso em Caçapava após agredir a mãe e ameaçá-la de morte durante uma ocorrência de violência doméstica registrada na noite deste sábado (7), na Chácara São Judas Tadeu.
Segundo o boletim de ocorrência, o filho teria atirado um banco na direção da vítima, segurado a mulher com força pelos braços e ainda feito menção de socá-la.
De acordo com o registro policial, a vítima, de 46 anos, conseguiu pedir ajuda a outra filha, que acionou a Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram ao endereço na Estrada José Francisco Alvarenga, encontraram o agressor, de 25 anos, alterado e constataram uma lesão visível em um dos braços da mulher.
O homem foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.
Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima passou por exame de corpo de delito preliminar, que confirmou lesão corporal leve.
O que diz o BO
O boletim informa que o agressor é filho da vítima e que apresentava comportamento agressivo, supostamente relacionado ao uso excessivo de bebidas alcoólicas e outras drogas.
Na ocorrência, a mulher relatou que foi xingada, ameaçada de morte e atacada dentro do contexto familiar.
Em interrogatório, o suspeito optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.
Prisão e medida protetiva
A autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para ratificar a prisão em flagrante e também representar pela prisão preventiva, considerando o risco à integridade física e psicológica da vítima.
A vítima manifestou formalmente o desejo de obter medidas protetivas de urgência. O caso segue sob apuração, com documentação médica e fotografias das lesões anexadas ao procedimento policial.