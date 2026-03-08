Um homem foi preso em Caçapava após agredir a mãe e ameaçá-la de morte durante uma ocorrência de violência doméstica registrada na noite deste sábado (7), na Chácara São Judas Tadeu.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho teria atirado um banco na direção da vítima, segurado a mulher com força pelos braços e ainda feito menção de socá-la.

De acordo com o registro policial, a vítima, de 46 anos, conseguiu pedir ajuda a outra filha, que acionou a Polícia Militar.