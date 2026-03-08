A empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, ligada à família do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, adquiriu ao menos dois imóveis de alto padrão no Vale do Paraíba.
O imóvel adquirido mais recentemente é um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, comprado em março de 2025 por R$ 4 milhões.
A Lex é comandada por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e tem como sócios o próprio Alexandre de Moraes e os filhos do casal.
Apartamento de luxo em Campos do Jordão
O imóvel está localizado em um edifício de alto padrão na cidade da Serra da Mantiqueira, conhecida como destino turístico de inverno no estado de São Paulo.
O duplex possui 365 metros quadrados, cinco suítes, seis vagas de garagem e áreas amplas de convivência. Segundo anúncio imobiliário de uma unidade idêntica no mesmo prédio, o apartamento inclui:
-
sala com três ambientes e pé-direito duplo
-
lareira
varanda gourmet e sacada
sistema de calefação
piso e toalheiros aquecidos nos banheiros
aspiração central de pó
persianas automatizadas por controle remoto
Um apartamento com a mesma metragem e características no edifício é anunciado atualmente por R$ 7 milhões.
Segundo imóvel no mesmo prédio
Este não é o único imóvel da família no edifício. Documentos obtidos pelo site Metrópoles indicam que a mesma empresa comprou, em 2014, outro apartamento no local.
A unidade ao lado tem 362,6 metros quadrados e também foi adquirida por R$ 4 milhões. As duas propriedades foram vendidas pela construtora Poiano Lopes LTDA, segundo os registros.
Citação em investigação da PF
O nome do ministro também aparece em mensagens encontradas no telefone do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
De acordo com o material analisado pela Polícia Federal, Vorcaro teria mencionado um encontro com Alexandre de Moraes em abril de 2025, durante um feriado em Campos do Jordão.
As conversas fazem parte do conjunto de documentos que integram investigações envolvendo o banqueiro.
*Com informações do Metrópoles.