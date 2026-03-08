A empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, ligada à família do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, adquiriu ao menos dois imóveis de alto padrão no Vale do Paraíba.

O imóvel adquirido mais recentemente é um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, comprado em março de 2025 por R$ 4 milhões.

A Lex é comandada por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, e tem como sócios o próprio Alexandre de Moraes e os filhos do casal.

Apartamento de luxo em Campos do Jordão