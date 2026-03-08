O número de pedidos de medidas protetivas de urgência na região de São José dos Campos registrou aumento de 42% em dois anos, segundo dados da Defensoria Pública do Estado de São Paulo obtidos por OVALE.

Foram 517 solicitações em 2023, 603 em 2024 e 734 em 2025 na regional, que atende municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

O crescimento acompanha a tendência observada em todo o estado. Em São Paulo, os pedidos passaram de 5.016 em 2023 para 5.749 em 2025, evidenciando a ampliação da busca por proteção legal em casos de violência doméstica.

Aumento em São José