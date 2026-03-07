07 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Após flagra do CSI, mulher é presa por tráfico de drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas em São José dos Campos na tarde desta última sexta-feira (6), após ser identificada por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) durante monitoramento no bairro Novo Horizonte.

De acordo com informações da polícia, operadores do CSI realizavam monitoramento de rotina quando perceberam uma mulher em atitude suspeita nas proximidades de um carrinho de bebê, o que chamou a atenção das equipes.

Com base nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do CSI, a Polícia Militar foi acionada e seguiu até o local para realizar a abordagem.

Durante a ação, os policiais localizaram uma pochete escondida em um banco próximo, onde estavam diversas porções de drogas.

A suspeita foi detida e encaminhada à Central de Flagrantes de São José dos Campos.

Após o registro da ocorrência, a mulher permaneceu à disposição da Justiça.

Drogas e dinheiro apreendidos

Durante a ocorrência, a polícia apreendeu:

  • 38 buchas de maconha;

  • 2 eppendorfs de cocaína;

  • 57 pedras de crack;

  • 16 porções de “dry”;

  • 9 porções de substância ainda não identificada;

  • R$ 43,90 em dinheiro;

