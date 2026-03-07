Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas em São José dos Campos na tarde desta última sexta-feira (6), após ser identificada por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) durante monitoramento no bairro Novo Horizonte.

VEJA O VÍDEO

De acordo com informações da polícia, operadores do CSI realizavam monitoramento de rotina quando perceberam uma mulher em atitude suspeita nas proximidades de um carrinho de bebê, o que chamou a atenção das equipes.