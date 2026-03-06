Prorrogação
A Prefeitura de Taubaté prorrogou, do dia 10 para o dia 20 de março, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.
Decreto
Editado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), o decreto que altera a data foi publicado nessa sexta-feira (6) no diário oficial. Para os próximos meses, de abril a dezembro, a data de vencimento permanece no dia 10.
Justificativa
Um dos motivos da prorrogação é que a distribuição dos 140 mil carnês ainda não foi concluída. "A extensão do prazo é para ajudar também aqueles que ainda têm alguma contestação ou dúvida sobre os novos valores do IPTU e da cobrança da taxa lixo, já que este é o primeiro ano da cobrança do tributo", completou a Prefeitura.
Carnês
Enquanto os carnês físicos não são entregues, os contribuintes podem consultar, de forma online, os valores que serão cobrados em 2026 e também pagar os tributos. Basta clicar aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.