06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARNÊS ATRASADOS

IPTU/taxa de lixo: Taubaté prorroga para 20 de março o pagamento

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CMT
Medida foi anunciada pela Prefeitura nessa sexta-feira, em meio a atraso na distribuição de carnês; data anterior de vencimento da primeira parcela era o dia 10 de março
Medida foi anunciada pela Prefeitura nessa sexta-feira, em meio a atraso na distribuição de carnês; data anterior de vencimento da primeira parcela era o dia 10 de março

Prorrogação
A Prefeitura de Taubaté prorrogou, do dia 10 para o dia 20 de março, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Decreto
Editado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), o decreto que altera a data foi publicado nessa sexta-feira (6) no diário oficial. Para os próximos meses, de abril a dezembro, a data de vencimento permanece no dia 10.

Justificativa
Um dos motivos da prorrogação é que a distribuição dos 140 mil carnês ainda não foi concluída. "A extensão do prazo é para ajudar também aqueles que ainda têm alguma contestação ou dúvida sobre os novos valores do IPTU e da cobrança da taxa lixo, já que este é o primeiro ano da cobrança do tributo", completou a Prefeitura.

Carnês
Enquanto os carnês físicos não são entregues, os contribuintes podem consultar, de forma online, os valores que serão cobrados em 2026 e também pagar os tributos. Basta clicar aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários