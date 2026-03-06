Prorrogação

A Prefeitura de Taubaté prorrogou, do dia 10 para o dia 20 de março, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Decreto

Editado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), o decreto que altera a data foi publicado nessa sexta-feira (6) no diário oficial. Para os próximos meses, de abril a dezembro, a data de vencimento permanece no dia 10.