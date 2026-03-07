Durante patrulhamento, agentes do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior (46º BPM-I) salvaram uma bebê de apenas 23 dias que estava engasgada.

Uma ação rápida de policiais militares evitou uma possível tragédia na noite desta sexta-feira (6) no bairro Jambeirinho, no Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava ronda pela região quando foi surpreendida por uma mãe desesperada pedindo socorro enquanto segurava a filha recém-nascida nos braços.

Ao perceber a gravidade da situação, os policiais pararam imediatamente a viatura e constataram que a criança estava engasgada e com dificuldade para respirar.

Manobra de Heimlich salvou a recém-nascida

Com rapidez e preparo técnico, os policiais iniciaram a manobra de Heimlich, procedimento utilizado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento.