Uma ação rápida de policiais militares evitou uma possível tragédia na noite desta sexta-feira (6) no bairro Jambeirinho, no Vale do Paraíba.
Durante patrulhamento, agentes do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior (46º BPM-I) salvaram uma bebê de apenas 23 dias que estava engasgada.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava ronda pela região quando foi surpreendida por uma mãe desesperada pedindo socorro enquanto segurava a filha recém-nascida nos braços.
Ao perceber a gravidade da situação, os policiais pararam imediatamente a viatura e constataram que a criança estava engasgada e com dificuldade para respirar.
Manobra de Heimlich salvou a recém-nascida
Com rapidez e preparo técnico, os policiais iniciaram a manobra de Heimlich, procedimento utilizado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento.
Enquanto realizavam o atendimento, os agentes também procuraram acalmar a mãe, que estava em estado de grande aflição.
Durante a manobra, o leite que obstruía a respiração da bebê foi expelido.
A recém-nascida, que apresentava coloração arroxeada, voltou a respirar normalmente e começou a chorar (sinal de que as vias respiratórias haviam sido liberadas).
Bebê foi levada ao pronto-socorro
Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica. De acordo com a Polícia Militar, a bebê foi examinada e liberada pouco depois, sem complicações.
A ocorrência reforça a importância do preparo dos policiais militares para lidar com situações de emergência e salvar vidas mesmo fora de ocorrências criminais.
Em nota, a corporação destacou o compromisso dos agentes com a proteção da população e ressaltou que, em momentos de crise, a comunidade pode contar com a atuação da Polícia Militar.