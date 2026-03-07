07 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMOCIONANTE

‘Anjos’ de farda: PMs salvam bebê engasgado no Vale; VEJA VÍDEO

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PM/Divulgação

Uma ação rápida de policiais militares evitou uma possível tragédia na noite desta sexta-feira (6) no bairro Jambeirinho, no Vale do Paraíba.

VEJA O VÍDEO AQUI

Durante patrulhamento, agentes do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior (46º BPM-I) salvaram uma bebê de apenas 23 dias que estava engasgada.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava ronda pela região quando foi surpreendida por uma mãe desesperada pedindo socorro enquanto segurava a filha recém-nascida nos braços.

Ao perceber a gravidade da situação, os policiais pararam imediatamente a viatura e constataram que a criança estava engasgada e com dificuldade para respirar.

Manobra de Heimlich salvou a recém-nascida

Com rapidez e preparo técnico, os policiais iniciaram a manobra de Heimlich, procedimento utilizado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento.

Enquanto realizavam o atendimento, os agentes também procuraram acalmar a mãe, que estava em estado de grande aflição.

Durante a manobra, o leite que obstruía a respiração da bebê foi expelido.

A recém-nascida, que apresentava coloração arroxeada, voltou a respirar normalmente e começou a chorar (sinal de que as vias respiratórias haviam sido liberadas).

Bebê foi levada ao pronto-socorro

Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica. De acordo com a Polícia Militar, a bebê foi examinada e liberada pouco depois, sem complicações.

A ocorrência reforça a importância do preparo dos policiais militares para lidar com situações de emergência e salvar vidas mesmo fora de ocorrências criminais.

Em nota, a corporação destacou o compromisso dos agentes com a proteção da população e ressaltou que, em momentos de crise, a comunidade pode contar com a atuação da Polícia Militar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários