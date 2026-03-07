Uma criança de 2 anos morreu após se afogar na piscina de uma casa na Praia Grande, em Ubatuba, na tarde desta sexta-feira (6), segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Ana Laura Aparecida Franco da Silva, de 2 anos, chegou a ser retirada da água pelo irmão, recebeu os primeiros socorros de moradores e foi levada para a Santa Casa, mas não resistiu.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu em uma residência na rua Newton Prodo de Oliveira, na Praia Grande.