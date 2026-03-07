07 de março de 2026
LITORAL NORTE

URGENTE: Criança de 2 anos morre afogada em piscina de Ubatuba

Por Jesse Nascimento | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma criança de 2 anos morreu após se afogar na piscina de uma casa na Praia Grande, em Ubatuba, na tarde desta sexta-feira (6), segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Ana Laura Aparecida Franco da Silva, de 2 anos, chegou a ser retirada da água pelo irmão, recebeu os primeiros socorros de moradores e foi levada para a Santa Casa, mas não resistiu.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu em uma residência na rua Newton Prodo de Oliveira, na Praia Grande.

A família da criança havia chegado de viagem e os pais foram descansar, quando a menina acordou e foi em direção à área da piscina.

A família é de Minas Gerais: parte mora em Machado e parte em Silvestre.

Afogamento.

Segundo o relato, a criança estava sob os cuidados do pai, que dormia no imóvel no momento em que a menina teria ido em direção à piscina e caiu na água.

O tempo em que ela permaneceu submersa não pôde ser determinado.

O boletim aponta que o irmão da menina chegou à residência, percebeu a criança dentro da piscina em estado de afogamento e a retirou imediatamente da água.

Socorro

Na sequência, ela foi levada até a via pública, onde populares iniciaram manobras de primeiros socorros até a chegada da ambulância.

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos emergenciais e encaminharam a menina até a Santa Casa de Ubatuba.

Apesar das tentativas de reanimação e do atendimento médico na unidade, o óbito foi confirmado no hospital.

Investigação 

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental. O registro de morte acidental aponta que a ocorrência de criança se afoga em piscina dentro de uma residência será apurada com base nas circunstâncias descritas no boletim e nos demais elementos reunidos pela investigação.

