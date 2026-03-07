A investigação da Polícia Civil revelou novos detalhes sobre o caso do homem de 27 anos preso em Taubaté suspeito de produzir e vender vídeos de crianças para uma rede internacional de exploração sexual infantil.

Segundo os investigadores, o suspeito gravava imagens clandestinas em locais públicos de Taubaté e Pindamonhangaba e comercializava o material ilegal pela internet para compradores de diferentes países.

O caso veio à tona durante a Operação Argos, realizada nesta sexta-feira (6) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.