Temporais e alerta voltam ao radar do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira com a chegada de uma frente fria que deve reforçar a chuva a partir deste domingo (8), segundo informações da Climatempo.

De acordo com a empresa de meteorologia, o sistema avança pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro com força acima do normal para esta época do ano.

A mudança no tempo deve aumentar a instabilidade no centro-sul do Sudeste, incluindo o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira.