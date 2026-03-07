Um homem foi morto após trocar tiros com policiais militares em uma área de mata em Jacareí na noite desta sexta-feira (6), segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial.
O caso aconteceu na rua das Samambaias, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista.
Equipes da Polícia Militar relatarem que foram recebidas a tiros durante uma incursão no conjunto habitacional conhecido como Samambaias.
De acordo com o registro policial, a ocorrência teve início às 21h08, após informação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre homens armados nas proximidades do condomínio.
O que diz a PM
Na versão apresentada pelos policiais, dois suspeitos foram vistos no local e foi dada a ordem de parada. Os homens fugiram e passaram a atirar contra a equipe.
Ainda conforme o boletim, dois PMs participaram diretamente da intervenção e efetuaram disparos durante a ação.
Depois de buscas na mata próxima ao conjunto habitacional, um dos envolvidos foi encontrado sem vida. O segundo não havia sido localizado até o fechamento do boletim.
Boletim de ocorrência
O caso foi registrado no Plantão de Jacareí como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, com menção também a tentativa de homicídio e excludente de ilicitude por legítima defesa.
A investigação seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil, com análise de laudos e demais provas técnicas.
Apreensão
Durante os trabalhos periciais, a polícia apreendeu um revólver Rossi calibre 32 com numeração suprimida, munições intactas e deflagradas, além de R$ 242 encontrados com o homem que morreu.
As armas dos policiais envolvidos (uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre .40) também foram recolhidas e lacradas para perícia balística.