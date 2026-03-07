Um homem foi morto após trocar tiros com policiais militares em uma área de mata em Jacareí na noite desta sexta-feira (6), segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial.

O caso aconteceu na rua das Samambaias, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista.

Equipes da Polícia Militar relatarem que foram recebidas a tiros durante uma incursão no conjunto habitacional conhecido como Samambaias.