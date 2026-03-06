Faltam só três semanas para o Science Days 10 anos by Alpha Lumen, evento realizado pelo Instituto Alpha Lumen, em parceria com a Michaelis Foundation for Global Education.
Considerada a maior Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia para crianças, adolescentes e educadores da América Latina, o Science Days deve receber cerca de 15 mil pessoas neste ano.
O evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de março, no Centro de Eventos do Vale Sul Shopping (antiga C&C), com entrada gratuita, e conta com o patrocínio principal da CloudWalk, companhia de tecnologia financeira global. Mais de 130 instituições participarão do evento neste ano, trazendo experiências inovadoras, oficinas, palestras, exposições e diversas outras atrações, como planetários, drones, rovers, shows, cosplay, realidade virtual e muito mais.
Uma das atrações mais esperadas do Science Days é a visita inédita do Robô Humanoide da CloudWalk, além do Boston Dynamics’ dog robot Spot, da empresa Teagá.
“A parceria com o Instituto Alpha Lumen reforça nosso compromisso com a educação, pensamento científico e o desenvolvimento de tecnologias que fazem a diferença na vida dos jovens”, diz Gabriel Bernal, Chief Experience Officer da CloudWalk. “O robô humanoide que levaremos ao evento é um exemplo prático: demonstra, de forma acessível e interativa, como IA, robótica e engenharia podem trabalhar juntas para criar soluções reais, aproximando os estudantes do que há de mais avançado em tecnologia”, complementa.
O Science Days 10 anos by Alpha Lumen faz parte do Programa de Educação Tecnológica que é incentivado via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos, e tem a CloudWalk como patrocinadora principal, além do patrocínio da Rudnik Química e da ComBio; e apoio internacional da KSCIA e Amazon.
Simpósio
Como parte da programação oficial do Science Days, na sexta-feira, 27 de março, com o patrocínio do Kinoplex Vale Sul Diamante, acontece o 5º Science Days Space Symposium, um dos principais encontros nacionais de inovação e desenvolvimento estratégico.
O evento reunirá empresários, pesquisadores, gestores públicos e lideranças para debater temas centrais da nova economia, com destaque para o painel de abertura “New Space: o espaço como negócio e oportunidades para o Brasil”, com Alessandra Fávero (Rede Space Farming Brazil – Embrapa) e Jefferson Michaelis (KSCIA), abordando as oportunidades do setor espacial para o país.
A programação inclui ainda os painéis “Energia, Floresta e Mercado de Carbono”, com Mario F. Porto (Petrobrás), David Canassa (Reservas Votorantim) e Luiz Marcelo Pinheiro Fins (Aires Barreto Advogados Associados), discutindo sustentabilidade e créditos de carbono, e “Saúde Mental nas Organizações”, com Nuricel Aguilera (Instituto Alpha Lumen), Alberto Roitman (AAPSA) e Celso Fernandes (4Fx Network/AG Capital), trazendo reflexões sobre liderança e bem-estar no ambiente corporativo. Mais do que um ciclo de debates, o simpósio se consolida como uma plataforma estratégica de conexões e fortalecimento do ecossistema de inovação.