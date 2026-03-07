O homem suspeito de assassinar a influenciadora digital e estudante de Biomedicina Ana Karolina de Sousa Silva, de 31 anos, foi capturado nesta quinta-feira (5) após semanas foragido. O suspeito, Anderson Renan Magalhães Freitas, de 35 anos, foi encontrado amarrado a um poste no meio da rua antes de ser levado pela polícia.
A captura ocorreu no bairro Ancuri, em Fortaleza, capital do Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, policiais militares localizaram o homem e o conduziram para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde os procedimentos legais foram iniciados.
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o suspeito sem camisa, sujo e aparentemente debilitado, com as mãos amarradas e uma corda presa ao pescoço. Em outro vídeo, policiais o colocam dentro de uma viatura enquanto moradores acompanham a ação.
Crime investigado como feminicídio
O assassinato ocorreu no dia 14 de fevereiro, no município de Itapipoca, na Região Norte do Ceará. De acordo com as investigações, Ana Karolina foi morta dentro da própria casa com cerca de 20 facadas.
O laudo pericial apontou que a causa da morte foi choque hemorrágico. A violência do crime gerou grande repercussão e comoção na região.
A prisão preventiva de Anderson Renan havia sido decretada pela Justiça no dia 17 de fevereiro, e desde então ele era considerado foragido.
Motivação e investigação
Conforme apuração da Delegacia Regional de Itapipoca, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, que teria durado aproximadamente cinco anos. Familiares relataram que ele já havia feito ameaças anteriormente.
Após o crime, segundo a polícia, o homem teria levado o celular da vítima, uma quantia em dinheiro e fugido usando a motocicleta dela.
Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu localizar o celular, um tablet e a motocicleta pertencentes à vítima, que foram devolvidos à família. O caso segue sob investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.