O homem suspeito de assassinar a influenciadora digital e estudante de Biomedicina Ana Karolina de Sousa Silva, de 31 anos, foi capturado nesta quinta-feira (5) após semanas foragido. O suspeito, Anderson Renan Magalhães Freitas, de 35 anos, foi encontrado amarrado a um poste no meio da rua antes de ser levado pela polícia.

A captura ocorreu no bairro Ancuri, em Fortaleza, capital do Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, policiais militares localizaram o homem e o conduziram para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde os procedimentos legais foram iniciados.