Uma adolescente de 17 anos morreu após ser baleada na região do pescoço dentro de uma distribuidora de bebidas. A jovem chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso aconteceu em Palmas, capital do Tocantins. A vítima foi identificada como Esmeralda Domingos da Silva.
De acordo com informações da polícia, a confusão começou quando a adolescente dançava próximo a um homem que estava acompanhado. A mulher, de 27 anos, teria se incomodado com a situação, deixou o local e retornou pouco tempo depois armada.
Testemunhas relataram que a suspeita efetuou disparos no estabelecimento e teria tentado atingir amigos da vítima. Durante os tiros, Esmeralda acabou sendo atingida no pescoço.
A adolescente foi levada em estado grave para a UPA Sul, mas não resistiu aos ferimentos.
Abalada, a família descreve Esmeralda como uma jovem alegre e apaixonada por dança. Parentes e amigos agora pedem justiça pelo caso.