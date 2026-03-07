Uma adolescente de 17 anos morreu após ser baleada na região do pescoço dentro de uma distribuidora de bebidas. A jovem chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu em Palmas, capital do Tocantins. A vítima foi identificada como Esmeralda Domingos da Silva.