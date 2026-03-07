Uma mulher que estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira (5) foi encontrada morta dentro do próprio veículo, após horas de buscas e mobilização nas redes sociais. O caso gerou grande comoção entre familiares e amigos, que compartilhavam informações na esperança de encontrá-la com vida.

A vítima foi identificada como Ivanize Dalla Rosa. Ela havia sido vista pela última vez por volta das 9h45, quando dirigia um Honda City de cor chumbo.