Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (6) após ameaçar incendiar a própria casa com as duas filhas dentro. Durante a situação de risco, a filha mais velha, de 12 anos, reagiu para proteger a si mesma e a irmã de 4 anos, atingindo o pai com uma faca.
O caso ocorreu no bairro Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria ficado inconformado com o fim do relacionamento com a esposa.
Ainda segundo as informações policiais, ele já havia ameaçado a mulher durante a madrugada. Após ela sair para o trabalho pela manhã, passou a intimidar a filha mais velha, dizendo que colocaria fogo na casa com as duas crianças dentro.
Diante do risco, a menina pegou uma faca de cozinha e atingiu o pai nas costas para se defender e proteger a irmã mais nova.
Mesmo ferido, o homem tentou fugir do local, mas foi interceptado e detido por policiais militares.
As duas crianças não ficaram feridas. A ocorrência foi encaminhada ao 70º Distrito Policial (Vila Ema), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.