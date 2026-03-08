Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (6) após ameaçar incendiar a própria casa com as duas filhas dentro. Durante a situação de risco, a filha mais velha, de 12 anos, reagiu para proteger a si mesma e a irmã de 4 anos, atingindo o pai com uma faca.

O caso ocorreu no bairro Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria ficado inconformado com o fim do relacionamento com a esposa.