Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa na noite de segunda-feira (2), ao lado da filha bebê. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que inicialmente apresentou uma versão diferente aos policiais, mas depois confessou o assassinato.

O caso aconteceu por volta das 23h, em Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar de Goiás foram chamados para atender a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida dentro da residência.