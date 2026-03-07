Uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa na noite de segunda-feira (2), ao lado da filha bebê. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que inicialmente apresentou uma versão diferente aos policiais, mas depois confessou o assassinato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu por volta das 23h, em Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar de Goiás foram chamados para atender a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida dentro da residência.
Quando a equipe chegou ao local, o companheiro da mulher, identificado como Daniel, afirmou que três homens teriam invadido a casa para matá-lo por causa de uma suposta rixa relacionada à venda de som automotivo. Segundo ele, durante a confusão, a esposa, identificada como Elizângela, teria sido atingida por golpes de faca ao tentar intervir.
No entanto, ao analisar o cenário da residência, os policiais perceberam inconsistências no relato apresentado pelo homem. A vítima não apresentava ferimentos compatíveis com facadas, mas sim lesões graves na cabeça, com sinais de afundamento do crânio, indicativos de agressões com objeto contundente.
Os agentes também observaram que o suspeito não demonstrava abalo emocional e apresentava arranhões nos braços, o que levantou a hipótese de que os ferimentos poderiam ter sido causados pela vítima durante uma tentativa de defesa.
Diante das contradições, o homem foi novamente questionado pelos policiais. Durante o novo interrogatório, ele acabou confessando o crime.
Segundo o próprio relato, ele matou a companheira com golpes de pau na cabeça após uma discussão motivada por suspeitas de traição. O homem afirmou ainda que desconfiava da fidelidade da esposa e chegou a questionar se o bebê recém-nascido do casal, que estava ao lado da vítima no momento em que o corpo foi encontrado, seria realmente seu filho.
De acordo com o suspeito, a agressão começou após uma discussão dentro da casa. Durante o conflito, ele pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na cabeça da companheira, provocando a morte.