TRAGÉDIA

Idosa de 75 anos é achada morta em cachoeira após sair para exame

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
Pixabay
Idosa de 75 anos é achada morta em cachoeira após sair para exame

Uma mulher de 75 anos, que estava desaparecida desde o início da semana, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (5). O corpo foi localizado em uma área de cachoeira após dois dias de buscas realizadas depois do registro do desaparecimento.

A ocorrência foi registrada na Cachoeira do Inferninho, região próxima ao bairro José Abraão, em Campo Grande. A idosa havia sido vista pela última vez na manhã de terça-feira (3), quando saiu de casa dirigindo um Fiat Palio Weekend prata.

Segundo informações da família, ela deixou a residência no bairro Santo Antônio para realizar exames em um laboratório na Avenida Júlio de Castilho. Depois do atendimento, a idosa pretendia participar de uma novena na Igreja Perpétuo Socorro.

No entanto, ela não foi localizada em nenhum dos dois locais informados. Diante da ausência de notícias, os familiares procuraram a polícia e registraram boletim de ocorrência por desaparecimento.

O corpo foi encontrado dois dias depois, na área da cachoeira. As circunstâncias da morte devem ser apuradas pelas autoridades.

