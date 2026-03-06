Uma mulher de 75 anos, que estava desaparecida desde o início da semana, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (5). O corpo foi localizado em uma área de cachoeira após dois dias de buscas realizadas depois do registro do desaparecimento.

A ocorrência foi registrada na Cachoeira do Inferninho, região próxima ao bairro José Abraão, em Campo Grande. A idosa havia sido vista pela última vez na manhã de terça-feira (3), quando saiu de casa dirigindo um Fiat Palio Weekend prata.