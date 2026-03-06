Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (5) após agredir a própria esposa com um pedaço de madeira no bairro Residencial Pinus Iriguassu II, em Caçapava. O caso foi registrado como violência doméstica pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de briga entre um casal. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram os dois envolvidos discutindo.