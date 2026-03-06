Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (5) após agredir a própria esposa com um pedaço de madeira no bairro Residencial Pinus Iriguassu II, em Caçapava. O caso foi registrado como violência doméstica pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de briga entre um casal. Ao chegarem à residência, os agentes encontraram os dois envolvidos discutindo.
A mulher, de 54 anos, relatou que o marido havia consumido bebida alcoólica durante o dia e, no momento em que ela preparava o jantar, passou a reclamar da quantidade de comida servida. Segundo o relato da vítima, durante a discussão o homem jogou o prato no chão e, em seguida, a atingiu com um pedaço de madeira.
A agressão provocou lesões no braço e no punho da vítima, além de inchaço nas regiões atingidas.
Na delegacia, a mulher afirmou ter sido injuriada e agredida pelo companheiro e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
O suspeito foi conduzido à delegacia e negou as acusações durante o depoimento. Apesar disso, a autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes para ratificar a prisão em flagrante.
Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.