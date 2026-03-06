Reginaldo Crispim da Silva morreu em Jacareí aos 51 anos nesta última quinta-feira (5). E o sepultamento aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (6), no Cemitério Jardim da Paz, do Parque Santo Antônio.
Muito jovem, Reginaldo deixou familiares de luto em um momento em que é difícil se conformar. Nas redes sociais, muitos se manifestaram e desejaram forças aos familiares.
Angelita Lopes foi uma delas. "Meus sentimentos Deus conforte o coração de vocês família e amigos descanse em paz", escreveu.
Paulo Roberto Gervasio também comentou nas redes sociais. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos".