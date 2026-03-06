Um estudante de 11 anos morreu nesta segunda-feira (2) após passar dias internado por causa de um engasgo ocorrido durante o intervalo das aulas. O incidente aconteceu enquanto o menino se alimentava e acabou provocando complicações que levaram ao óbito.

O caso foi registrado no Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o engasgo ocorreu na tarde de quinta-feira (26), quando o aluno estava no momento de recreio.