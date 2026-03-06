Um estudante de 11 anos morreu nesta segunda-feira (2) após passar dias internado por causa de um engasgo ocorrido durante o intervalo das aulas. O incidente aconteceu enquanto o menino se alimentava e acabou provocando complicações que levaram ao óbito.
O caso foi registrado no Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, em Londrina, no norte do Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o engasgo ocorreu na tarde de quinta-feira (26), quando o aluno estava no momento de recreio.
Ainda segundo a secretaria, a equipe da escola iniciou imediatamente os primeiros socorros. Profissionais capacitados conseguiram desobstruir as vias aéreas do estudante até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deu continuidade ao atendimento.
Após o socorro, o menino foi levado ao Hospital Universitário de Londrina, onde permaneceu internado desde o dia do incidente. A morte foi confirmada dias depois, em decorrência de complicações causadas pelo engasgo.
Em nota, a Secretaria de Educação do Paraná manifestou pesar pela morte do estudante.
“Neste momento de profunda dor, a Seed-PR se solidariza com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, expressando os mais sinceros sentimentos e permanece à disposição da escola e da família para prestar o apoio necessário”, informou o órgão.