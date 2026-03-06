Quatro caminhões de um comboio que transportava 13 toneladas de ovos bateram na madrugada desta sexta-feira (6) na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu (RJ). Um carro também se envolveu no acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um motorista ficou gravemente ferido após a cabine da carreta ser destruída e foi levado ao hospital. Outro homem sofreu ferimentos leves.