TRAGÉDIA

VÍDEO: engavetamento com caminhões deixa ferido grave na Dutra

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Engavetamento com caminhões deixa ferido grave na Dutra
Engavetamento com caminhões deixa ferido grave na Dutra

Quatro caminhões de um comboio que transportava 13 toneladas de ovos bateram na madrugada desta sexta-feira (6) na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu (RJ). Um carro também se envolveu no acidente.

Um motorista ficou gravemente ferido após a cabine da carreta ser destruída e foi levado ao hospital. Outro homem sofreu ferimentos leves.

