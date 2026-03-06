Autoridades investigam a descoberta de restos humanos encontrados no litoral da Indonésia que podem pertencer a um turista ucraniano sequestrado dias antes enquanto passava férias na região. Entre os fragmentos localizados estão uma cabeça e outros membros humanos, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais.
A ocorrência foi registrada na ilha de Bali, um dos destinos turísticos mais conhecidos da Indonésia. A principal hipótese das investigações é de que os restos mortais sejam de Igor Komarov, ucraniano de 28 anos, desaparecido após um possível sequestro ocorrido durante sua estadia no local.
Antes da descoberta dos restos humanos, havia circulado nas redes sociais um vídeo em que o homem aparece ferido, pedindo ajuda à família. Nas imagens, ele solicita que parentes paguem cerca de US$ 10 milhões para garantir sua libertação.
Alguns veículos internacionais também apontam que Komarov seria filho de um empresário influente da Ucrânia ou teria ligação familiar com pessoas associadas ao crime organizado no país. Essas informações ainda são tratadas com cautela pelas autoridades.
A polícia indonésia segue investigando o caso para confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias do possível sequestro e da morte.