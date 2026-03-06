Autoridades investigam a descoberta de restos humanos encontrados no litoral da Indonésia que podem pertencer a um turista ucraniano sequestrado dias antes enquanto passava férias na região. Entre os fragmentos localizados estão uma cabeça e outros membros humanos, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais.

A ocorrência foi registrada na ilha de Bali, um dos destinos turísticos mais conhecidos da Indonésia. A principal hipótese das investigações é de que os restos mortais sejam de Igor Komarov, ucraniano de 28 anos, desaparecido após um possível sequestro ocorrido durante sua estadia no local.