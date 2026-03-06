O professor, escritor e missionário católico digital Igor Pavan Tres morreu na madrugada desta sexta-feira (6), aos 26 anos, após enfrentar por anos um câncer no fígado diagnosticado em 2021. A morte foi confirmada às 3h50, após um período de agravamento do quadro clínico.

O jovem estava internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre (RS), onde vinha sendo acompanhado nos últimos anos. Ele havia sido hospitalizado novamente no dia 23 de fevereiro para avaliação médica após apresentar alterações hepáticas e renais.