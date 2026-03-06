O professor, escritor e missionário católico digital Igor Pavan Tres morreu na madrugada desta sexta-feira (6), aos 26 anos, após enfrentar por anos um câncer no fígado diagnosticado em 2021. A morte foi confirmada às 3h50, após um período de agravamento do quadro clínico.
O jovem estava internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre (RS), onde vinha sendo acompanhado nos últimos anos. Ele havia sido hospitalizado novamente no dia 23 de fevereiro para avaliação médica após apresentar alterações hepáticas e renais.
Nos primeiros exames realizados durante a internação, os médicos identificaram progressão dos tumores no fígado, com aumento no número e no tamanho das lesões. Também foram constatados ascite volumosa — acúmulo de líquido no abdômen — e alterações no peritônio e na pleura compatíveis com metástase, o que levou a equipe médica a reavaliar o tratamento.
Com o avanço da doença, Igor foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde passou a receber monitoramento contínuo. O câncer já havia comprometido órgãos importantes, principalmente fígado e rins, provocando evolução para falência hepática e renal.
Como tentativa de conter o agravamento do quadro, a equipe médica iniciou quimioterapia dentro da própria UTI e passou a avaliar a necessidade de hemodiálise para manter as funções do organismo. O estado de saúde foi descrito como muito grave, com grande debilidade física e alterações no nível de consciência.
Nos dias seguintes, Igor iniciou sessões de hemodiálise e chegou a apresentar pequenos sinais de melhora clínica, voltando a se alimentar e demonstrando melhora no nível de consciência em determinado momento da internação.
Atualizações médicas posteriores também indicaram melhora em alguns exames de sangue, sugerindo recuperação parcial da função hepática. A hemodiálise foi mantida para ajudar na eliminação de toxinas acumuladas no organismo, enquanto a quimioterapia foi temporariamente suspensa para permitir que o corpo se recuperasse antes de uma possível retomada do tratamento.
A morte foi confirmada na madrugada desta sexta-feira pela equipe do hospital. Em nota divulgada após o falecimento, foi destacada a fé que marcou a trajetória do jovem: “Igor sonhava com o Céu, e hoje ele pode finalmente contemplá-lo.”