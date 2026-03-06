06 de março de 2026
PROMOTORIA

MP: Taubaté ganha Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Inauguração
O Ministério Público inaugurou nessa quinta-feira (5) a unidade de Taubaté do NAVV (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência).

Vítimas
"O NAVV presta atendimento integral às vítimas de crimes violentos e seus familiares. Oferece acolhimento, escuta especializada, apoio e orientação jurídica. Além disso, adota as providências necessárias para que as vítimas, testemunhas de violência e seus familiares tenham acesso aos seus direitos e aos serviços especializados da rede de atendimento psicossocial. O atendimento integral pode incluir assistência jurídica, psicológica, social, à segurança e à saúde, com inserção da vítima em programas de proteção, se necessário", explicou o MP.

Sensibilidade
"O sistema de Justiça evoluiu muito. Mas não basta aplicar a lei com rigor. É preciso sensibilidade", disse o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

Coordenação
O NAVV de Taubaté será coordenado pelo promotor Alexandre Mourão Mafetano, que afirmou que o equipamento tem a cara do Ministério Público, já que tem como objetivo "devolver a dignidade a quem já foi exposto aos efeitos maléficos de um crime".

Atendimento
O MP de Taubaté fica na Avenida Dr. Benedito Elías de Souza, 351, no Jardim Jaraguá.

