Inauguração
O Ministério Público inaugurou nessa quinta-feira (5) a unidade de Taubaté do NAVV (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vítimas
"O NAVV presta atendimento integral às vítimas de crimes violentos e seus familiares. Oferece acolhimento, escuta especializada, apoio e orientação jurídica. Além disso, adota as providências necessárias para que as vítimas, testemunhas de violência e seus familiares tenham acesso aos seus direitos e aos serviços especializados da rede de atendimento psicossocial. O atendimento integral pode incluir assistência jurídica, psicológica, social, à segurança e à saúde, com inserção da vítima em programas de proteção, se necessário", explicou o MP.
Sensibilidade
"O sistema de Justiça evoluiu muito. Mas não basta aplicar a lei com rigor. É preciso sensibilidade", disse o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.
Coordenação
O NAVV de Taubaté será coordenado pelo promotor Alexandre Mourão Mafetano, que afirmou que o equipamento tem a cara do Ministério Público, já que tem como objetivo "devolver a dignidade a quem já foi exposto aos efeitos maléficos de um crime".
Atendimento
O MP de Taubaté fica na Avenida Dr. Benedito Elías de Souza, 351, no Jardim Jaraguá.