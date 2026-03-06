Inauguração

O Ministério Público inaugurou nessa quinta-feira (5) a unidade de Taubaté do NAVV (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência).

Vítimas

"O NAVV presta atendimento integral às vítimas de crimes violentos e seus familiares. Oferece acolhimento, escuta especializada, apoio e orientação jurídica. Além disso, adota as providências necessárias para que as vítimas, testemunhas de violência e seus familiares tenham acesso aos seus direitos e aos serviços especializados da rede de atendimento psicossocial. O atendimento integral pode incluir assistência jurídica, psicológica, social, à segurança e à saúde, com inserção da vítima em programas de proteção, se necessário", explicou o MP.