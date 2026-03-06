Irma Floriano de Oliveira morreu em Jacareí aos 84 nesta última quinta-feira (5). Ela foi sepultada na tarde desta sexta (6) no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Muito carismática e queria, dona Irma deixou boas lembranças. Nas redes sociais, Drikka Schinayder desejou forças aos familiares. "Que Deus a coloque em um bom lugar....meus sentimentos aos filhos e familiares", escreveu.