Adeus, dona Irma; aos 84 deixou familiares de luto no Vale

Adeus, dona Irma; aos 84 deixou familiares de luto no Vale

Irma Floriano de Oliveira morreu em Jacareí aos 84 nesta última quinta-feira (5). Ela foi sepultada na tarde desta sexta (6) no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

Muito carismática e queria, dona Irma deixou boas lembranças. Nas redes sociais, Drikka Schinayder desejou forças aos familiares. "Que Deus a coloque em um bom lugar....meus sentimentos aos filhos e familiares", escreveu.

Ariadna Bruna, sobrinha de dona Irma, também lamentou bastante. "Meu sincero sentimento primos que Deus conforte o coração de todos vocês nessa hora não tem palavras para descrever e o que confortem o coração de vocês, tia descansa em paz nesse lindo jardim secreto", disse.

