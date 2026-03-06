A Defesa Civil de Taubaté entrou em estado de alerta diante da previsão de chuvas intensas e temporais entre sábado (7) e domingo (8), com possibilidade de continuidade das instabilidades também na segunda-feira (9). O aviso segue orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a previsão meteorológica, há condições favoráveis para pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento e grande volume de água, situação que pode afetar diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba.