A Defesa Civil de Taubaté entrou em estado de alerta diante da previsão de chuvas intensas e temporais entre sábado (7) e domingo (8), com possibilidade de continuidade das instabilidades também na segunda-feira (9). O aviso segue orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
De acordo com a previsão meteorológica, há condições favoráveis para pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento e grande volume de água, situação que pode afetar diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba.
Diante do cenário, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrar a atenção e adotar medidas preventivas para evitar acidentes. Entre as recomendações estão não atravessar áreas alagadas, evitar passar por ruas, córregos ou enxurradas com correnteza, além de não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e manter distância de postes, cercas e estruturas metálicas.
Áreas de risco.
Moradores que vivem em áreas de encosta também devem ficar atentos a possíveis sinais de risco de deslizamento, como rachaduras em muros ou paredes, inclinação de árvores e postes e surgimento de água barrenta no solo.
Outro alerta importante é para que a população não descarte lixo em ruas, bueiros ou córregos, já que o acúmulo de resíduos pode provocar entupimentos e contribuir para alagamentos durante períodos de chuva intensa.
Alertas.
A Defesa Civil também reforça a importância de acompanhar alertas enviados diretamente para os celulares, que informam sobre situações de risco e orientações de segurança.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Também é possível receber avisos meteorológicos enviando um SMS com o CEP da residência para o número 40199. O serviço é gratuito e permite que moradores recebam notificações sobre riscos climáticos na região.