Depois de 94 dias de internação, o pequeno Emmanuel finalmente deixou o hospital e pôde ir para casa nesta sexta-feira (6). O bebê recebeu alta da UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, encerrando um período marcado por cirurgias delicadas, complicações e muita expectativa da família.

Filho de Thais Murat e Cesar Murat, Emmanuel nasceu em 29 de novembro de 2025 com onfalocele gigante, uma malformação rara da parede abdominal. Nessa condição, órgãos como o fígado, parte do estômago e do intestino se desenvolvem fora do corpo do bebê, protegidos apenas por uma membrana.