Uma parceria entre a Prefeitura de Jacareí e o Mercado Livre, maior empresa de e-commerce da América Latina, prevê a instalação de um novo centro de distribuição no município. O empreendimento deve gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local nos próximos anos.

O projeto será implantado no bairro Jardim Esperança, em uma área considerada estratégica por conta do acesso facilitado às rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, importantes corredores logísticos do estado de São Paulo.