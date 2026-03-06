Uma parceria entre a Prefeitura de Jacareí e o Mercado Livre, maior empresa de e-commerce da América Latina, prevê a instalação de um novo centro de distribuição no município. O empreendimento deve gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local nos próximos anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O projeto será implantado no bairro Jardim Esperança, em uma área considerada estratégica por conta do acesso facilitado às rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto, importantes corredores logísticos do estado de São Paulo.
De acordo com as informações divulgadas, o novo centro de distribuição terá área total de aproximadamente 300 mil metros quadrados, com 140 mil metros quadrados de área construída. O investimento do Mercado Livre no projeto é estimado em cerca de R$ 500 milhões.
As negociações entre a empresa e o município começaram em 2025 e foram oficializadas no início deste ano. Atualmente, o terreno que receberá a estrutura já passa por serviços de terraplanagem, etapa inicial para a construção do complexo logístico.
A previsão é de que a obra seja concluída em 2027, quando a unidade deverá iniciar suas operações.
A escolha de Jacareí para sediar o novo centro logístico levou em consideração fatores como localização estratégica e potencial de crescimento econômico da cidade. Além de ampliar as oportunidades de trabalho, o empreendimento também deve fortalecer a estrutura logística do comércio eletrônico na região.
A chegada da empresa ao município também está relacionada às mudanças previstas na revisão do Plano Diretor, sancionada no ano passado, que abriu novas possibilidades para a atração de investimentos e expansão de atividades econômicas na cidade.
Com a implantação do centro de distribuição, a expectativa é que Jacareí se consolide ainda mais como um polo logístico importante no Vale do Paraíba, beneficiando não apenas o município, mas toda a região.