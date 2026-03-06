06 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SERVIÇO

Segunda parcela do IPTU 2026 em SJC vence no próximo dia 10

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Segunda parcela do IPTU 2026 em SJC vence no próximo dia 10

Os contribuintes de São José dos Campos que escolheram pagar o IPTU 2026 de forma parcelada devem ficar atentos ao calendário. A segunda parcela do imposto vence na próxima terça-feira, dia 10.

De acordo com a prefeitura, quem optou pelo parcelamento em até 10 vezes terá o vencimento sempre no dia 10 de cada mês. O pagamento dentro do prazo evita cobrança de juros e multa.

De acordo com a prefeitura, quem optou pelo parcelamento em até 10 vezes terá o vencimento sempre no dia 10 de cada mês. O pagamento dentro do prazo evita cobrança de juros e multa.

A guia pode ser paga em Casas Lotéricas ou nos seguintes bancos: Sicoob e Sicoob-Cressem, Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os contribuintes também podem quitar a parcela por autoatendimento, internet banking ou PIX, utilizando o QR Code disponível no carnê.

O que acontece em caso de atraso

Quem não pagar a parcela até a data de vencimento precisará emitir uma nova guia atualizada, já com os acréscimos legais. Nesse caso, o valor terá multa de 3% e juros de 0,5% ao mês.

A guia atualizada pode ser solicitada de três formas:

Pelo site da Prefeitura de São José dos Campos

  • Em um dos postos de atendimento

  • Pelo telefone (12) 3042-2799

    • Central IPTU ajuda contribuintes

    Para facilitar o acesso às informações, a prefeitura mantém disponível a Central IPTU no site oficial. No espaço, o contribuinte pode:

    • consultar dados do carnê

    • emitir guias para pagamento digital

  • atualizar endereço cadastral

  • verificar e pagar débitos anteriores

    • Canais de atendimento

    Quem tiver dúvidas sobre o imposto pode procurar atendimento pelos seguintes canais:

    • Telefone 156 – atendimento de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 8h às 22h (exceto feriados)

    • Central de Atendimento: (12) 3042-2799, de segunda a sexta, das 8h às 20h

    • Atendimento online: pelo site da prefeitura

  • E-mail: iptu@sjc.sp.gov.br

  • Postos presenciais: seis unidades disponíveis na cidade para orientação ao contribuinte

    • A prefeitura recomenda que os moradores verifiquem as datas do carnê para evitar atrasos e possíveis encargos.

