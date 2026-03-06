Os contribuintes de São José dos Campos que escolheram pagar o IPTU 2026 de forma parcelada devem ficar atentos ao calendário. A segunda parcela do imposto vence na próxima terça-feira, dia 10.

De acordo com a prefeitura, quem optou pelo parcelamento em até 10 vezes terá o vencimento sempre no dia 10 de cada mês. O pagamento dentro do prazo evita cobrança de juros e multa.