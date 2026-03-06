Os contribuintes de São José dos Campos que escolheram pagar o IPTU 2026 de forma parcelada devem ficar atentos ao calendário. A segunda parcela do imposto vence na próxima terça-feira, dia 10.
De acordo com a prefeitura, quem optou pelo parcelamento em até 10 vezes terá o vencimento sempre no dia 10 de cada mês. O pagamento dentro do prazo evita cobrança de juros e multa.
A guia pode ser paga em Casas Lotéricas ou nos seguintes bancos: Sicoob e Sicoob-Cressem, Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os contribuintes também podem quitar a parcela por autoatendimento, internet banking ou PIX, utilizando o QR Code disponível no carnê.
O que acontece em caso de atraso
Quem não pagar a parcela até a data de vencimento precisará emitir uma nova guia atualizada, já com os acréscimos legais. Nesse caso, o valor terá multa de 3% e juros de 0,5% ao mês.
A guia atualizada pode ser solicitada de três formas:
Pelo site da Prefeitura de São José dos Campos
Em um dos postos de atendimento
Pelo telefone (12) 3042-2799
Central IPTU ajuda contribuintes
Para facilitar o acesso às informações, a prefeitura mantém disponível a Central IPTU no site oficial. No espaço, o contribuinte pode:
-
consultar dados do carnê
-
emitir guias para pagamento digital
atualizar endereço cadastral
verificar e pagar débitos anteriores
Canais de atendimento
Quem tiver dúvidas sobre o imposto pode procurar atendimento pelos seguintes canais:
-
Telefone 156 – atendimento de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 8h às 22h (exceto feriados)
-
Central de Atendimento: (12) 3042-2799, de segunda a sexta, das 8h às 20h
-
Atendimento online: pelo site da prefeitura
E-mail: iptu@sjc.sp.gov.br
Postos presenciais: seis unidades disponíveis na cidade para orientação ao contribuinte
A prefeitura recomenda que os moradores verifiquem as datas do carnê para evitar atrasos e possíveis encargos.