O Santuário Nacional de Aparecida se prepara para receber milhares de devotas entre os dias 13, 14 e 15 de março, durante a 13ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres. O encontro religioso reunirá fiéis de diversas regiões do país para momentos de oração, celebração e convivência.
Neste ano, a romaria traz como tema “Vivemos em família a alegria do amor!” e como lema a passagem bíblica “Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” (Filipenses 2,5). A proposta está em sintonia com a Romaria do Terço dos Homens, realizada no mês anterior, reforçando a importância da oração e da união das famílias, de acordo com a Igreja.
Segundo o prefeito de Igreja do Santuário Nacional, padre Jorge Américo, os temas escolhidos para as romarias não são voltados apenas para um público específico, mas para todas as famílias.
“As Romarias do Terço, tanto dos homens quanto das mulheres, possuem temas que não envolvem somente um destes públicos, mas de forma ampla, todas as famílias. Os homens e as mulheres rezam pelas famílias, por isso a temática de ambos está interligada”, afirmou o sacerdote.
A expectativa da organização é que mais de 30 mil mulheres participem das atividades ao longo dos três dias de programação. O convite é direcionado especialmente a mães, leigas, catequistas e lideranças de comunidades.
“Você que é mãe, leiga, catequista e que está aí à frente das comunidades, nós queremos te acolher aqui no Santuário Nacional”, destacou padre Jorge.
Durante a romaria, os participantes poderão acompanhar três missas especiais, além das celebrações já previstas na programação normal do Santuário. Também estão previstos momentos de espiritualidade, como procissões, terço solene, Novena a São José e encontros com coordenadoras de grupos do terço.
A programação inclui ainda uma edição especial do programa “Sábado no Santuário”, da TV Aparecida, que será transmitida das 10h15 às 12h, diretamente do Jardim Norte do Santuário, com a participação das Mulheres do Terço.
Para acolher os romeiros, cerca de 20 padres redentoristas estarão disponíveis para atendimento na Capela das Confissões, localizada no subsolo do Santuário. A estrutura da Casa da Mãe também conta com quase mil banheiros, 30 fraldários e 198 bebedouros distribuídos pelo complexo.
O estacionamento oferece cerca de 2 mil vagas para ônibus e 3 mil para carros de passeio, além de serviços de apoio aos motoristas que chegam à cidade.
As fiéis interessadas podem realizar a inscrição antecipada e conferir a programação completa da romaria. Entre as vantagens do cadastro está o registro oficial do grupo e a possibilidade de participar de sorteios, como o que permite rezar ao vivo no Terço Solene no Altar Central, transmitido pela Rede Aparecida de Comunicação.