O Santuário Nacional de Aparecida se prepara para receber milhares de devotas entre os dias 13, 14 e 15 de março, durante a 13ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres. O encontro religioso reunirá fiéis de diversas regiões do país para momentos de oração, celebração e convivência.

Neste ano, a romaria traz como tema “Vivemos em família a alegria do amor!” e como lema a passagem bíblica “Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus” (Filipenses 2,5). A proposta está em sintonia com a Romaria do Terço dos Homens, realizada no mês anterior, reforçando a importância da oração e da união das famílias, de acordo com a Igreja.