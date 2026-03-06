Um pedestre de 53 anos foi atropelado duas vezes por motocicletas diferentes na noite desta quinta-feira (5), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (Avenida JK), na região da Vila Industrial, em São José dos Campos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom por volta das 19h55 para atender a uma ocorrência de atropelamento. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o pedestre caído na pista e recebendo atendimento das equipes de resgate. Um dos motociclistas envolvidos também estava ferido, mas consciente.