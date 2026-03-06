06 de março de 2026
ACIDENTE

Pedestre é atropelado duas vezes por motos na Avenida JK, em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Reprodução
Acidente aconteceu na JK
Um pedestre de 53 anos foi atropelado duas vezes por motocicletas diferentes na noite desta quinta-feira (5), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (Avenida JK), na região da Vila Industrial, em São José dos Campos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom por volta das 19h55 para atender a uma ocorrência de atropelamento. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o pedestre caído na pista e recebendo atendimento das equipes de resgate. Um dos motociclistas envolvidos também estava ferido, mas consciente.

Segundo o registro policial, o primeiro motociclista que teria atingido o pedestre não permaneceu no local e ainda não foi identificado. Já o segundo condutor, um homem de 37 anos, relatou que a vítima atravessou a avenida correndo, foi atingida inicialmente por outra motocicleta e, ao tentar se esquivar, acabou entrando novamente na frente de uma segunda moto, sendo atropelada pela segunda vez e ficando desacordada.

O pedestre e o segundo motociclista foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao pronto-socorro. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A motocicleta envolvida no segundo atropelamento é uma Honda CG 160 Titan, ano 2025, com placas de São José dos Campos. O veículo passou por perícia, e exames também foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML).

Como os policiais não presenciaram o acidente e o primeiro motociclista deixou o local, a dinâmica completa do ocorrido ainda será apurada durante a investigação.

O delegado de plantão determinou o registro da ocorrência e o encaminhamento do caso ao distrito policial responsável pela área. A investigação deve avaliar se houve lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Avenida JK, localizada na região da Vila Industrial, é considerada um dos corredores viários mais movimentados da cidade e já registrou outros acidentes graves, o que reforça a atenção das autoridades para a segurança no local.

