A área externa da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, poderá abrigar um dos projetos mais inovadores de mobilidade aérea do país: a implantação de um vertiponto, estrutura destinada ao pouso e decolagem de aeronaves elétricas de decolagem vertical, conhecidas como eVTOLs, popularmente chamadas de “carros voadores”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Prefeitura autorizou a realização de um estudo técnico de viabilidade para a instalação da estrutura no entorno da arena. Caso seja implantado, o vertiponto poderá se tornar o primeiro do Brasil voltado à operação desse tipo de aeronave.