Leilão

A Prefeitura de Taubaté publicou nessa sexta-feira (6) o edital do leilão para a venda de uma área industrial no bairro Água Quente. O lance mínimo é de R$ 1,85 milhão.

Lances

O imóvel fica na Rua Elias João Andraus Neto, s/n, e tem 41,2 mil metros quadrados. Os lances poderão ser feitos até o dia 8 de abril, de forma online.