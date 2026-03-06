Leilão
A Prefeitura de Taubaté publicou nessa sexta-feira (6) o edital do leilão para a venda de uma área industrial no bairro Água Quente. O lance mínimo é de R$ 1,85 milhão.
Lances
O imóvel fica na Rua Elias João Andraus Neto, s/n, e tem 41,2 mil metros quadrados. Os lances poderão ser feitos até o dia 8 de abril, de forma online.
Imóveis
Em abril de 2025, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 25 delas já foram a leilão - contando seis previstas em leilões abertos essa semana.
Abertos
Na quinta-feira (5), tiveram início outros dois leilões. Em um deles, a Prefeitura espera vender quatro terrenos da chamada Esquina do Brasil, com lance mínimo de R$ 185 milhões. No outro, é prevista a venda de uma área de 21 mil metros quadrados no Piracangaguá, com pedida mínima de R$ 7,3 milhões.
Fracasso
Em dezembro, a Prefeitura tentou vender três imóveis, mas nenhum lance foi apresentado. Os leilões fracassados foram da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos e de dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá. Nesses casos, a Prefeitura afirmou que irá fazer novas tentativas de leilão, mas ainda não divulgou se manterá a pedida mínima ou irá reavaliar o valor dos imóveis.
Venda
Em janeiro, a Prefeitura conseguiu vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência.