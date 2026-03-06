A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou ajuda humanitária aos municípios de Potim e Guaratinguetá para atendimento às famílias impactadas pelas chuvas que atingem a região do Vale do Paraíba.
Equipes da Defesa Civil estadual já estão no município de Guaratinguetá, onde atuam em conjunto com as equipes locais no apoio às operações e no atendimento à população. A cidade foi severamente atingida pelas chuvas desde a noite de quinta-feira (5), com bairros alagados, fornecimento de água suspenso e pessoas desalojadas.
O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Araujo Monteiro, também está no município, acompanhado por equipes técnicas da Defesa Civil do Estado, reforçando o suporte às atividades em andamento.
Durante a agenda em Guaratinguetá, Monteiro realizou um sobrevoo nas áreas atingidas ao lado de autoridades e também vistoriou, em bote, bairros afetados pelas enchentes, acompanhando de perto a situação da população e as ações de resposta em curso.
Para o município de Potim, conforme solicitação da administração municipal e levantamento das demandas locais, a Defesa Civil do Estado disponibilizará 60 kits de limpeza, 60 kits de limpeza avulsos, 60 cestas básicas, 100 kits de higiene pessoal, três paletes com garrafas de água de 1,5 litro e 60 kits dormitório.
Já para o município de Guaratinguetá serão encaminhados 50 kits de limpeza, 50 kits de limpeza avulsos e 50 cestas básicas para atendimento às famílias impactadas.
A Defesa Civil do Estado segue atuando de forma integrada com os municípios para garantir o atendimento às famílias afetadas e prestar apoio às operações em andamento, reforçando o compromisso com a proteção e a segurança da população.