A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou ajuda humanitária aos municípios de Potim e Guaratinguetá para atendimento às famílias impactadas pelas chuvas que atingem a região do Vale do Paraíba.

Equipes da Defesa Civil estadual já estão no município de Guaratinguetá, onde atuam em conjunto com as equipes locais no apoio às operações e no atendimento à população. A cidade foi severamente atingida pelas chuvas desde a noite de quinta-feira (5), com bairros alagados, fornecimento de água suspenso e pessoas desalojadas.