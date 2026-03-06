Sem gatilho

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), descartou o envio à Câmara de um projeto para criar o gatilho salarial para os servidores do município.

Requerimento

A informação foi repassada pelo prefeito à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT). Na resposta, Sérgio alegou que, "conforme parecer da Procuradoria Geral do Município, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que é 'inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores a índices de correção monetária'".