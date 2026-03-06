O empresário e pastor evangélico Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, segue preso na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, após ter sido alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

Zettel, considerado o operador financeiro do banqueiro, foi transferido para Potim na manhã de quinta-feira (5), juntamente com Vorcaro - por questões de segurança, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a transferência do banqueiro, que deixou o Vale nesta sexta-feira (6) e foi levado para Brasília (leia aqui).