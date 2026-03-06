O empresário e pastor evangélico Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, segue preso na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, após ter sido alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.
Zettel, considerado o operador financeiro do banqueiro, foi transferido para Potim na manhã de quinta-feira (5), juntamente com Vorcaro - por questões de segurança, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou a transferência do banqueiro, que deixou o Vale nesta sexta-feira (6) e foi levado para Brasília (leia aqui).
O cunhado de Vorcaro continua em Potim, presídio que tem recebido presos envolvidos em casos de grande repercussão nacional, vem sendo chamado de novo “presídio dos famosos” do Vale, em alusão ao sistema prisional de Tremembé.
A transferência de Zettel ocorreu na manhã de quinta-feira (5). Ele foi colocado inicialmente em cela de isolamento, procedimento padrão aplicado a presos recém-chegados. Após cerca de dez dias, ele deve ser transferido para o pavilhão do regime fechado.
A Penitenciária 2 de Potim, inaugurada em 2002, tem capacidade para 844 presos, mas atualmente abriga cerca de 472 detentos, segundo dados oficiais.
Quem é Fabiano Zettel
Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro. Pastor evangélico e empresário, ele ganhou notoriedade no meio empresarial com investimentos em redes de alimentação, suplementos fitness e academias de alto padrão.
Ele também é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de private equity voltado a investimentos em negócios ligados ao setor de frutas e produtos fitness.
Nas eleições de 2022, Zettel foi o maior doador individual da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com repasse de R$ 3 milhões, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele também doou R$ 2 milhões para a campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
À imprensa, o governo paulista afirmou que a campanha de Tarcísio contou com mais de 600 doadores e que todas as contribuições foram feitas dentro das regras eleitorais e aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Operação investiga esquema bilionário
A terceira fase da Operação Compliance Zero investiga crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido praticados por uma organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, o esquema pode envolver a venda de títulos de crédito falsos ligados ao Banco Master. Além das prisões de Vorcaro e Zettel, o STF autorizou outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, medida que busca interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar recursos que podem estar ligados às práticas ilícitas.
As investigações contam com apoio do Banco Central e seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.